Endspurt bei "Teenager werden Mütter": Melanies dramatische Schwangerschaft

In der neuen Folge von "Teenager werden Mütter" steht alles auf Anfang. Nach Wochen voller Angst, Tränen und Krankenhausaufenthalten bringt Melanie bald ihr dritte Kind zur Welt. Ein geplanter Kaiserschnitt soll Sicherheit bringen. Doch der Weg dorthin war alles andere als leicht. Erstmals erzählen Andreas und Melanie von der schwierigen Schwangerschaft.

Auf einmal steht die Welt still Melanie erlebt dieses Mal eine besonders emotionale Reise: Ihre "Mission Schwangerschaft", wie sie es nennt, neigt sich dem Ende zu. Denn bald kann sie endlich ihr drittes Kind in ihren Armen halten. Auf dem Weg nach Graz bereitet sie sich auf den geplanten Kaiserschnitt vor und erzählt von einem besonders furchtbaren Moment in ihrer Schwangerschaft, der beinahe alles verändert hätte.

Wir haben sehr viel geweint. Melanie kommen die Tränen

In der 19. Schwangerschaftswoche bangen Meli und Andreas nämlich um die Gesundheit ihres Babys. Ein unerwarteter Fruchtblasenriss zwingt die werdende Mutter auf die Frühgeburt-Station ins Krankenhaus. Ein hochdramatisches Ereignis, denn wäre das Kind so früh auf die Welt gekommen, dann hätte es vermutlich nicht überlebt. Über diese schwere Zeit haben Melanie und Andi bislang mit niemandem gesprochen. Die Angst wurde zum ständigen Begleiter, der Alltag zur Belastungsprobe. Andreas kündigt sogar seinen Job, um Melanie zu Hause zu unterstützen.

Alles läuft nach Plan Das Paar und ihr ungeborenes Kind meistern die Herausforderung, und nun geht es für die Eltern gesund und munter nach Graz. Genau dorthin, wo sie vor zwölf Jahren bereits ihre erste Tochter Chayenne bekommen haben. Die Rückkehr an diesen Ort ist emotional aufgeladen: Damals war es der Beginn ihres Familienglücks, jetzt schließen sie damit ihre weitere Familienplanung ab.

Der Countdown zur Geburt Bevor es ernst wird, stehen noch letzte Vorbereitungen an: Ein Gips-Abdruck vom Babybauch, Haare waschen, die Betten zusammenschieben. Kleine Rituale, die Melanie ablenken. Der geplante Kaiserschnitt rückt näher, und die Nervosität wächst. Vor allem weil Melanie einen Kreuzstich bekommt, der ihren Unterleib zeitweise betäubt. Schon bei ihrer ersten Entbindung mit Kreuzstich reagiert sie panisch und weint fürchterlich. "Heute bin ich den letzten Tag schwanger", wird ihr bewusst. Wird alles gut gehen? Verpasse nicht die Geburt in der neuen Folge "Teenager werden Mütter" am kommenden Montag um 20:15 Uhr auf ATV und Joyn. Melanie und Andreas nehmen die Kameras mit in den Kreißsaal und halten die Entbindung damit für immer fest. Wenn du schwanger bist und Hilfe suchst, findest du hier wichtige Infos und Anlaufstellen ➡️ https://url.joyn.at/schwanger

