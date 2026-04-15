Frischer Wind bei "2 Minuten 2 Millionen"
Folge 11 von "2 Minuten 2 Millionen": Diese Start-ups sind dabei
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In der 11. Folge von "2 Minuten 2 Millionen" am 21.04.2026 stellen die Start-ups erneut ihre innovativen Konzepte vor, mit denen sie durch Nachhaltigkeit, Kreativität und gesellschaftlichen Mehrwert überzeugen möchten. Von praktischen Outdoor-Gadgets über hochwertige Naturkosmetik bis hin zu sozialen Initiativen und smarten Alltagslösungen zeigt sich einmal mehr, wie vielfältig und zukunftsorientiert modernes Unternehmertum sein kann.
Du willst alles von "2 Minuten 2 Millionen" sehen?
Sunboy (Deutschland)
SUNBOY ist ein aufblasbarer Tisch für Sonnenschirme – ideal für Strand, Pool oder Camping. Er schützt Handys, Getränke und Sonnenbrillen vor Sand, Wasser und Hitze, ist leicht zu transportieren und stylisch. Perfekt für alle Outdoor-Fans. Für Unternehmer:innen dient der SUNBOY zudem als potenzielles individuell gestaltbares Werbemittel.
March Care (Steiermark, Graz-Umgebung)
March Care produziert zertifizierte Natur- und Biokosmetik sowie Düfte – von Duschgel und Body Lotion bis zu Saunaölen und Duftkissen. Die Produkte basieren auf Lavendel, einer Heilpflanze mit beruhigenden und antibakteriellen Eigenschaften, die für Entspannung und Hautpflege steht. Nachhaltig, regional und liebevoll hergestellt.
Sieh dir hier die Start-ups der vorherigen Folgen an:
Bottle Plus (Schweiz)
Bottle Plus ist die erste mobile Trinkflasche, die Wasser unterwegs mit Kohlensäure versetzt – bis zu 10 Portionen pro Füllung. Eine baldige Weiterentwicklung soll eine integrierte Geschmacksfunktion über Sirup-Pods ergänzen. Bottle Plus will mehr Flexibilität als stationäre Systeme bieten.
Friedensflotte (Wien)
Die Friedensflotte ist das weltweit größte sozialpädagogische Segelprojekt für benachteiligte Kinder und Jugendliche. Jährlich wird eine Segelwoche in Kroatien mit 100 Yachten und rund 1.000 Teilnehmer:innen organisiert– für Inklusion, Gemeinschaft und den Abbau von Vorurteilen.
Healthy Little Heroes (Niederösterreich, Neunkirchen)
Healthy Little Heroes begeistert Kinder für gesunde Ernährung und Nachhaltigkeit mit liebevoll gestalteten Produkten wie der "Heroes Box". Die Box ist Lern‑, Koch‑ und Kreativset für Kinder von 3 bis 9 Jahren und wächst mit: erste Küchenerfahrungen unter Aufsicht, später selbstständiges Ausprobieren. Enthalten sind Rezept‑ und Aktivitätskarten, Einkaufs‑ und Motivationslisten, kindgerechte Küchenutensilien. Ziel ist es, Bewusstsein zu schaffen und Spaß am Lernen zu fördern.
Dieser Beitrag wurde ursprünglich auf Joyn.at ('Behind the Screens' Österreich) veröffentlicht.
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