Folge 7 von "2 Minuten 2 Millionen": Diese Start-ups sind dabei

Vier Wiener Start-ups präsentieren in der 7. Folge "2 Minuten 2 Millionen" ihre innovativen Lösungen – von nachhaltiger Kinderkleidung über energieeffiziente Kühlung bis hin zu Tierpflegeprodukten und KI-gestützter Landwirtschaft. Mit ihren Ideen zeigen sie, wie Technologie, Nachhaltigkeit und smarte Services unseren Alltag und verschiedene Branchen neu denken können. Die ganze Folge gibt es am 24.03. auf PULS 4 und im Stream auf Joyn.

Neworn (Wien) Circular Economy für Kinderkleidung: Neworn ist eine KI-basierte Plattform für Secondhand- und unverkaufte Kinderartikel. Die App macht den Kauf und Verkauf von Kleidung einfach, sicher und attraktiv – mit intelligenten Suchfunktionen, personalisierten Empfehlungen und integriertem Zahlungs- und Versandprozess. Marken können B-Ware über Flash Sales diskret vermarkten, Eltern sparen Geld und die Umwelt wird entlastet.

Social Cooling (Wien) Social Cooling entwickelt umweltfreundliche Plug-and-Play-Klimageräte, die ohne Außeneinheit oder Abluftschlauch auskommen und bis zu 40 % weniger Strom verbrauchen. Herzstück ist eine patentierte thermische Speichertechnologie, die Wärme speichert und zeitversetzt abführt, für maximale Energieeffizienz und hohen Komfort.

Loxovet (Wien) Loxovet bietet ein umfassendes Sortiment an Tierpflegeprodukte für Tierärzte und Tierhalter auf Basis von stabilisierter hypochloriger Säure (HOCl). Dieser hochwirksame Wirkstoff sorgt für eine effektive Pflege und Reinigung, schützt vor Infektionen und unterstützt die natürliche Regeneration der Haut – ganz ohne Antibiotika, Alkohol oder reizende Zusatzstoffe. Hergestellt in Österreich und Deutschland - entwickelt in Zusammenarbeit mit Tierärzten.

AGAi Bodenpapst (Wien) AGAi Bodenpapst ist ein KI-gestütztes Entscheidungs- und Wissenssystem für Landwirte. Es liefert präzise Handlungsempfehlungen zu Bodenbearbeitung, Sortenwahl, Fruchtfolge und mehr – basierend auf Bodendaten, Wetter-API und wissenschaftlichen Erkenntnissen. Mit Prognosen und prädiktiven Analysen wird die Planung nun einfach und zukunftssicher.

Dieser Beitrag wurde ursprünglich auf Joyn.at ('Behind the Screens' Österreich) veröffentlicht.

