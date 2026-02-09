Auftakt der 13. Staffel Unerwartete Wendungen und hitzige Diskussionen: So intensiv war ein Staffelstart bei "2 Minuten 2 Millionen" noch nie Veröffentlicht: Vor 4 Stunden von Sandra Kausl Reicht ein "geiler Name" allein – oder überzeugt auch das Produkt die Investor:innen? Bild: Gerry Frank

Es geht wieder los, und zwar ohne Aufwärmrunde. "2 Minuten 2 Millionen" startet mit der 13. Staffel am Dienstag, 10. Februar um 20:15 Uhr auf PULS 4 und Joyn. Statt vorsichtigem herantasten gibt es große Visionen, mutige Risiken und ordentlich Reibung im Investoren-Ring. "Heuer wird’s ein bissl mehr Gaudi", verspricht Selfmade-Millionär Christian Jäger gleich zu Beginn und spätestens nach der ersten Folge ist klar: Das sind keine leeren Ankündigungen: Dieser Staffelstart ist lauter, emotionaler und unberechenbarer als je zuvor.

Ein Pitch, der den Investoren-Ring anzündet "Geiler Name" – mit diesem Satz eröffnet Investor Christian Jäger die Diskussionsrunde nach einem Pitch, der für Aufsehen sorgt. Die Euphorie gilt zu Beginn aber weniger dem Produkt, als dem Namen des Start-Uppers selbst: Seán McFadden aus Deutschland. Er verspricht mit seinem Start-up "Ontoworks" nichts Geringeres, als die Content-Produktion für Unternehmen und Brands zu revolutionieren: KI soll aus vorhandenem Videomaterial vollautomatisch professionelle, markenkonforme Kurzvideos bauen – schnell, effizient, skalierbar. Große Worte, große Vision. Und dann der Show-Stopper: McFadden tritt ohne Prototyp auf und auch die Konkurrenz der KI-Giganten ist groß. Skepsis macht sich bei allen Investor:innen breit – aber nur für Sekunden. Denn plötzlich kippt die Stimmung. Es wird gestichelt, gekontert, laut diskutiert. Spontane Allianzen entstehen, Zusagen werden infrage gestellt, Aussagen aus den eigenen Reihen um die Ohren gehauen. "Er kauft’s nur, weil er deinen Namen so geil findet", stichelt Investor-Kollege Mathias Muther gegen Jäger, der mit einem Angebot in den Ring geht. Und ausgerechnet Muther selbst, der zuvor noch uninteressiert war, mischt plötzlich mit. Jägers Konter: "Jetzt habt’s einen im Boot, der vorher noch gesagt hat, dass es ein Schas ist!" Welcher der Investor:innen sich nun im Duell durchsetzt und gewinnt, gibt es in der ersten Folge zu sehen.

Für mich steht alles auf dem Spiel. Das ist mein Leben, das ist mein Herzblut Der 22 jährige Student Leo Bischof über seinen Auftritt

Ein Gamechanger am Snowboard-Markt Besonders motiviert kommt Leo Bischof zu "2 Minuten 2 Millionen". Mit 22 Jahren ist der Student einer der jüngsten Gründer der Staffel und einer der bestvorbereiteten. "Ich hab einen 27-seitigen Fragenkatalog ausgearbeitet – gesammelt aus den letzten Jahren der Show", erzählt der Steirer, der seit seiner Kindheit in der Werkstatt steht, tüftelt, testet und baut. Nun präsentiert er eine Idee, mit der er den Snowboard-Markt auf den Kopf stellen will: vollautomatisiert maßgefertigte Snowboards, individuell konfigurierbar über ein Online-Tool mit Echtzeit-3D-Vorschau. Körpermaße, Fahrstil und Design fließen direkt in die Produktion ein, ergänzt durch technische Features wie einem patentierten Rostschutz für Stahlkanten. Der Pitch – und vor allem der junge Steirer – hinterlassen bei den Investor:innen sichtlich Eindruck. Doch reicht das am Ende auch für ein Investment?

Schnitzeljagd mit Hund und nachhaltige WC-Revolution Auch Tierfreund:innen kommen in der ersten Folge auf ihre Kosten: Die App "Dogtective" bietet eine interaktive Schnitzeljagd für Mensch und Hund – und wird im Studio sogar live von einer der Investorinnen getestet. Mit "BULA" aus Deutschland folgt ein Start-up, das ein alltägliches Problem nachhaltig lösen will: Ein umweltfreundlicher Feuchtschaum soll feuchtes Toilettenpapier ersetzen, schonend für Haut und Umwelt. Welche dieser Ideen kann die Investor:innen Katharina Schneider, Eveline Steinberger, Christian Jäger, Erich Falkensteiner, Alexander Schütz, Mathias Muther sowie Charlotte Braunstorfer, die das Tchibo Start-Up Ticket vergibt, am Ende wirklich überzeugen?