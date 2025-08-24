Zum Inhalt springenBarrierefrei
sixxStaffel 2Folge 16vom 24.08.2025
44 Min.Folge vom 24.08.2025Ab 12

Steve hatte mit 18 Jahren einen schweren Motorradunfall und lebt seitdem nur noch mit einem Arm. Heute mangelt es dem 57-Jährigen an Selbstbewusstsein. Mithilfe einer Anti-Aging-Behandlung und einem neuen Styling möchte sich Steve endlich wieder jung fühlen. Auch die 51-jährige Faye ist unzufrieden mit ihrem Aussehen. Können die Beauty-Eingriffe ihr zu neuem Lebensmut verhelfen?

