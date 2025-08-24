Staffel 2Folge 16vom 24.08.2025
Faye & SteveJetzt kostenlos streamen
10 Years Younger: Das Beauty Makeover
Folge 16: Faye & Steve
44 Min.Folge vom 24.08.2025Ab 12
Steve hatte mit 18 Jahren einen schweren Motorradunfall und lebt seitdem nur noch mit einem Arm. Heute mangelt es dem 57-Jährigen an Selbstbewusstsein. Mithilfe einer Anti-Aging-Behandlung und einem neuen Styling möchte sich Steve endlich wieder jung fühlen. Auch die 51-jährige Faye ist unzufrieden mit ihrem Aussehen. Können die Beauty-Eingriffe ihr zu neuem Lebensmut verhelfen?
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
10 Years Younger: Das Beauty Makeover
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Gesundheit, Reality
Produktion:GB, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ALL3MEDIA International