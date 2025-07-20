Staffel 2Folge 5vom 20.07.2025
10 Years Younger: Das Beauty Makeover
Folge 5: Marcia & Alison
44 Min.Folge vom 20.07.2025Ab 12
Marcia und Alison wagen ein Schönheitsexperiment der besonderen Art. Nach zehn Tagen folgt die große Enthüllung. Werden Freunde und Familie die beiden Frauen wiedererkennen?
Genre:Dokumentation, Gesundheit, Reality
Produktion:GB, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ALL3MEDIA International