sixx Staffel 2 Folge 8 vom 27.07.2025
Folge 8: Kathy & Mike

43 Min. Folge vom 27.07.2025 Ab 12

Kathy und Mike steht eine Verwandlung bevor, die sie so noch nie erlebt haben. Im Rahmen eines Beauty-Experiments dürfen sich die beiden über einen völlig neuen Look freuen. Doch sind sie mit dem Resultat am Ende auch zufrieden?

