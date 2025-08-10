Zum Inhalt springenBarrierefrei
sixxStaffel 2Folge 11vom 10.08.2025
44 Min.Folge vom 10.08.2025Ab 12

Steve und Sarah wagen ein außergewöhnliches Beauty-Experiment und lassen sich einen völlig neuen Look verpassen. Mit raffinierten Tricks verwandeln Schönheitsexperten die beiden in echte Trendsetter. Und auch ihre Angehörigen erkennen Steve und Sarah kaum wieder.

