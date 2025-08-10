10 Years Younger: Das Beauty Makeover
Folge 12: Jo & Zohrah
44 Min.Folge vom 10.08.2025Ab 12
Zohrah und Jo wünschen sich eine Verwandlung der besonderen Art. Die beiden Frauen durchleben eine Transformation, die sie um einige Jahre jünger wirken lässt. Können sich Zohrah und Jo am Ende auch mit ihrem neuen Look identifizieren?
Genre:Dokumentation, Gesundheit, Reality, Unterhaltung
Produktion:GB, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ALL3MEDIA International