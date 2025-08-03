Staffel 2Folge 9vom 03.08.2025
Folge 9: Jackie & Charlotte
43 Min.Folge vom 03.08.2025Ab 12
Jackie und Charlotte lassen sich auf ein Experiment der besonderen Art ein. Nach einem ausgiebigen Beauty-Makeover sind die beiden Frauen kaum wiederzuerkennen. Mit ihrem neuen Look wirken sie mindestens zehn Jahre jünger.
Genre:Dokumentation, Gesundheit, Reality
Produktion:GB, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ALL3MEDIA International