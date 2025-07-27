Zum Inhalt springenBarrierefrei
sixxStaffel 2Folge 7vom 27.07.2025
44 Min.Folge vom 27.07.2025Ab 12

Suzanne und Alison verwandeln sich innerhalb von zehn Tagen in völlig neue Menschen. Die beiden Frauen bekommen nicht nur einen anderen Dresscode verpasst, sondern auch ein nagelneues Styling. Das Ergebnis hält für sie eine riesengroße Überraschung bereit.

sixx
