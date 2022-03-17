Spezial: Gefährlicher AlltagJetzt kostenlos streamen
112: Feuerwehr im Einsatz
Folge vom 17.03.2022: Spezial: Gefährlicher Alltag
45 Min.Folge vom 17.03.2022Ab 12
In Chemnitz brennt ein Dachstuhl, in Hagen kämpft sich ein Angriffstrupp durch einen verqualmten Keller und in Düsseldorf überrollt eine Straßenbahn einen Fußgänger. Wenn die Protagonist:innen dieser Serie zum Einsatz ausrücken, zählt jede Sekunde. Denn in vielen Fällen geht es um Leben oder Tod. Dieses Special zeigt noch einmal die gefährlichsten Momente der 5. Staffel. Und ein Experte der Feuerwehr schildert, welchen Risiken und Belastungen die Notfallhelfer:innen ausgesetzt sind, wenn Häuser in Flammen aufgehen und verunglückte Personen dringend Hilfe benötigen.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-13: Warner Bros. Discovery, Inc.