112: Feuerwehr im Einsatz
Folge vom 24.02.2022: Bange Minuten
44 Min.Folge vom 24.02.2022Ab 12
In Hagen dringt die Berufsfeuerwehr in den frühen Morgenstunden in ein verqualmtes achtstöckiges Gebäude ein. Extreme Hitze und schlechte Sicht erschweren die Suche nach Überlebenden. Und plötzlich bricht im Keller des Gebäudes die Funkverbindung zu den Einsatzkräften ab. In Düsseldorf versuchen die Lebensretter:innen unterdessen einen Autofahrer wiederzubeleben. Der Mann hat am Steuer einen Herzinfarkt erlitten. Und in Gera hält die Notfallhelfer:innen eine Serie von Brandstiftungen in Atem. Dort zünden Kriminelle Autos und Altkleidercontainer an.
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Genre:Reality
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-13: Warner Bros. Discovery, Inc.