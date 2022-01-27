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112: Feuerwehr im Einsatz

Feuer im Reihenhaus

DMAXFolge vom 27.01.2022
Feuer im Reihenhaus

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112: Feuerwehr im Einsatz

Folge vom 27.01.2022: Feuer im Reihenhaus

44 Min.Folge vom 27.01.2022Ab 12

Im niedersächsischen Hildesheim bangen Reihenhausbewohner um ihr Hab und Gut. Dort steht ein Dachstuhl in Flammen. Können die Einsatzkräfte der Feuerwehr verhindern, dass das Inferno weiter um sich greift? Marcus Riese und das Team der Wache in Hagen versorgen unterdessen in Nordrhein-Westfalen einen verletzten Waldarbeiter. Der Mann hat sich versehentlich einen Zahn ausgeschlagen. Und in Düsseldorf kämpfen sich die Lebensretter:innen bei schlechter Sicht durch eine brennende Wohnung, in der sich möglicherweise noch eine Mutter und ihr Kind aufhalten.

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