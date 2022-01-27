112: Feuerwehr im Einsatz
Folge vom 27.01.2022: Feuer im Reihenhaus
44 Min.Folge vom 27.01.2022Ab 12
Im niedersächsischen Hildesheim bangen Reihenhausbewohner um ihr Hab und Gut. Dort steht ein Dachstuhl in Flammen. Können die Einsatzkräfte der Feuerwehr verhindern, dass das Inferno weiter um sich greift? Marcus Riese und das Team der Wache in Hagen versorgen unterdessen in Nordrhein-Westfalen einen verletzten Waldarbeiter. Der Mann hat sich versehentlich einen Zahn ausgeschlagen. Und in Düsseldorf kämpfen sich die Lebensretter:innen bei schlechter Sicht durch eine brennende Wohnung, in der sich möglicherweise noch eine Mutter und ihr Kind aufhalten.
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Genre:Reality
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-13: Warner Bros. Discovery, Inc.