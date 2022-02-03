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112: Feuerwehr im Einsatz

Bombendrohung

DMAXFolge vom 03.02.2022
Bombendrohung

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112: Feuerwehr im Einsatz

Folge vom 03.02.2022: Bombendrohung

44 Min.Folge vom 03.02.2022Ab 12

Großalarm im Freistaat Sachsen: Beim Chemnitzer Landgericht ist ein Drohbrief eingegangen. Der Absender behauptet, das Justizgebäude sei mit biologischen Kampfstoffen verseucht. Und angeblich tickt dort auch eine Bombe. In Iserlohn rücken ebenfalls Notfallhelfer:innen zum Einsatz aus. Dort hat die Ruhr einen Campingplatz überflutet und der Hochwasserpegel steigt weiter an. Die Lebensretter:innen der Berufsfeuerwehr sollen an Ort und Stelle gefährdete Personen in Sicherheit bringen. Und in Düsseldorf steht mitten auf der Straße ein Auto in Flammen.

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