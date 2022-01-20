Türöffnung unter PolizeischutzJetzt kostenlos streamen
112: Feuerwehr im Einsatz
Folge vom 20.01.2022: Türöffnung unter Polizeischutz
45 Min.Folge vom 20.01.2022Ab 12
Ein schwieriger Patient: In Nordrhein-Westfalen ist in dieser Folge von „112“ nicht nur Kraft, sondern auch Fingerspitzengefühl gefragt. Feuerwehrleute der Wache in Hagen setzen alle Hebel in Bewegung, um den Weg freizumachen, bevor sich der Mann hinter der verschlossenen Tür etwas antut. In Hildesheim rücken die Lebensretter:innen unterdessen zu einem Löscheinsatz aus. Dort brennt es in einem Keller. Und im Dach eines Mehrfamilienhauses stecken zwei Stubentiger fest. Die Notfallhelfer:innen packen das grobe Besteck aus, um die Katzen zu befreien.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-13: Warner Bros. Discovery, Inc.