112: Feuerwehr im Einsatz
Folge vom 10.03.2022: Doppelter Überschlag
45 Min.Folge vom 10.03.2022Ab 12
In Chemnitz steht ein Mehrfamilienhaus in Flammen. Mehrere Löschtrupps versuchen mit zwei Drehleitern zu verhindern, dass sich das Inferno auf benachbarte Gebäude ausbreitet. In Düsseldorf rufen Einsatzkräfte der Feuerwehr zwei Teenager zur Ordnung. Die beiden Mädchen werfen von einem Dach mit Steinen. Die Lebensretter:innen der Wache Hagen-Mitte eilen in dieser Folge zu einem Supermarkt. Dort brennt auf dem Parkplatz ein Wohnmobil. Und auf einer Kreuzung kam es in der Stadt nach dem Ausfall einer Ampelanlage zu einem schweren Verkehrsunfall.
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Genre:Reality
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-13: Warner Bros. Discovery, Inc.