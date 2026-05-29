17:30 SAT.1 Hamburg und Schleswig-Holstein
Folge vom 29.05.2026: Die Sendung vom 29.05.2026
24 Min.Folge vom 29.05.2026Ab 12
+++ Gericht bestätigt: Landesregierung hat bei Northvolt-Pleite gegen Informationspflicht verstoßen +++ Schulen gefördert: Bundesbildungsministerin würdigt Hamburger Lernkonzepte +++ Dart gefeiert: Die besten Spieler der Welt zum Wettkampf in Kiel +++
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Genre:Nachrichten
Altersfreigabe:
12
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