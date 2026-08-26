17:30 SAT.1 Hamburg und Schleswig-Holstein
Folge vom 26.08.2026: Die Sendung vom 26.08.2026
24 Min.Folge vom 26.08.2026Ab 12
+++ Zwischenfall auf dem Dom - Fahrgäste hängen stundenlang auf 25 Metern fest +++ Verzweiflung einer Mutter - Christina Block schildert ihre Sicht auf die Entführung +++ Kitesurf-Worldcup auf Sylt - 17-jähriger Finn Flügel will Weltmeister werden +++
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Genre:Nachrichten
Altersfreigabe:
12
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