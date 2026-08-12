17:30 SAT.1 Hamburg und Schleswig-Holstein
Folge vom 12.08.2026: Die Sendung vom 12.08.2026
24 Min.Folge vom 12.08.2026Ab 12
Statik des einsturzgefährdeten Hauses in der Holstenstraße ist weiter nicht geklärt +++ Ministerpräsident Daniel Günther im großen Sat.1-Sommerinterview +++ Die Deutsche Faustball-Nationalmannschaft ist fit für die EM in Dänemark
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Genre:Nachrichten
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