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17:30 SAT.1 Hamburg und Schleswig-Holstein

Die Sendung vom 12.08.2026

SAT.1Folge vom 12.08.2026
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Folge vom 12.08.2026: Die Sendung vom 12.08.2026

24 Min.Folge vom 12.08.2026Ab 12

Statik des einsturzgefährdeten Hauses in der Holstenstraße ist weiter nicht geklärt +++ Ministerpräsident Daniel Günther im großen Sat.1-Sommerinterview +++ Die Deutsche Faustball-Nationalmannschaft ist fit für die EM in Dänemark

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