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17:30 SAT.1 Hamburg und Schleswig-Holstein

Die Sendung vom 19.08.2026

SAT.1Folge vom 19.08.2026
Die Sendung vom 19.08.2026

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17:30 SAT.1 Hamburg und Schleswig-Holstein

Folge vom 19.08.2026: Die Sendung vom 19.08.2026

24 Min.Folge vom 19.08.2026Ab 12

+++ Internationales Symposium: 18 Polizisten besuchen Polizeischule Eutin +++ Einschulung von Erstklässlern in dänischer Schule in Elsdorf +++ DBB-Supercup: Basketball-Nationalmannschaft bereitet sich auf Turnier in Hamburg vor +++

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