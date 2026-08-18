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17:30 SAT.1 Hamburg und Schleswig-Holstein

Die Sendung vom 18.08.2026

SAT.1Folge vom 18.08.2026
Die Sendung vom 18.08.2026

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17:30 SAT.1 Hamburg und Schleswig-Holstein

Folge vom 18.08.2026: Die Sendung vom 18.08.2026

24 Min.Folge vom 18.08.2026Ab 12

+++ Kostenexplosion bei Müllanlage - Hamburger Umweltsenatorin unter Druck +++ Supermarkt als Trainingsraum - Nach Schlaganfall wieder einkaufen lernen +++ Campingglück in XXL - Wir checken Schleswig-Holsteins größten Campingplatz +++

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