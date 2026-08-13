17:30 SAT.1 Hamburg und Schleswig-Holstein
Folge vom 13.08.2026: Die Sendung vom 13.08.2026
24 Min.Folge vom 13.08.2026Ab 12
Himmelsspektakel von der partiellen Sonnenfinsternis im Norden +++ So schlimm sind die Autobahn-Rastplätze in Schleswig-Holstein +++ Saisonstart: So bereiten sich die Veolia Towers Hamburg auf die Bundesliga vor
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Genre:Nachrichten
Altersfreigabe:
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