17:30 SAT.1 Hamburg und Schleswig-Holstein
Folge vom 14.08.2026: Die Sendung vom 14.08.2026
24 Min.Folge vom 14.08.2026Ab 12
+++ Ferienende - Die Urlaubsregionen in Schleswig-Holstein ziehen Bilanz +++ Nordderby - So ist die Stimmung in Kiel vor der Partie gegen den FC St. Pauli +++ Jubiläum - Das Miniaturwunderland feiert 25-jähriges Bestehen +++
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Genre:Nachrichten
Altersfreigabe:
12
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