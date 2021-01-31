Geboren für ein Leben auf dem Highway!Jetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 31.01.2021: Geboren für ein Leben auf dem Highway!
92 Min.Folge vom 31.01.2021Ab 12
Seit 19 Jahren fährt Brita Nowak als Truckerin durch die USA. Sie hat fast das ganze Land bereist - bis sie 2016 ein Schicksalsschlag zur Vollbremsung zwingt. Diagnose: Brustkrebs. Um die Arztrechnungen bezahlen zu können, muss Brita ihre Trucks verkaufen und verliert ihre berufliche Existenz. Vom Krebs geheilt, will die 52-Jährige nun zurück ins Geschäft. Für ihren ersten Auftrag nach dem Neustart fährt sie mit ihrem brandneuen Truck 3.000 Kilometer quer durchs Land.
