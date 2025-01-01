Thema u. a.: Ein Fass - ein Ofen - ein Hot TubJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben am Sonntag
Thema u. a.: Ein Fass - ein Ofen - ein Hot Tub
90 Min.Ab 12
Die Profi-Handwerker Sven und Benni haben eine Mission: Einen Hot Tub im eigenen Garten zu bauen. Beheizt wird das große Bade-Fass mit einem Unterwasser-Ofen. Obwohl die beiden vom Fach sind, wird der Weg bis zum ersten Sprung ins Wasser ein emotionales und handwerkliches Auf und Ab - doch Aufgeben ist keine Option.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Verbraucherinformation
Produktion:DE, 2000
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins