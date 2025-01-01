Thema u. a.: Dirk Hoffmann auf Tour: Transsibirische EisenbahnJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben am Sonntag
Thema u. a.: Dirk Hoffmann auf Tour: Transsibirische Eisenbahn
93 Min.Ab 12
Mit 9.288 Kilometern ist die "Transsib" die längste Eisenbahnstrecke der Welt. Ganze sieben Tage dauert die Zugfahrt quer durch Russland. 52 Menschen schlafen in einem Gemeinschafts-Wagen - und mittendrin Profi-Koch Dirk Hoffmann! Zum ersten Mal kocht er in einer fahrenden und wackelnden Küche sowie bei minus 40 Grad Außentemperatur. Und: Der Lego-Nachbau-Check / Vergessene Rezepte neu entdeckt / Fitness- und Wellness-Gadgets für zuhause: Sinnvoll oder Schrott?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2000
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins