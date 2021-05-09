Vom Schrott-Bus zum coolen Camper - "Abenteuer Leben" rettet Dein DIYJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 09.05.2021: Vom Schrott-Bus zum coolen Camper - "Abenteuer Leben" rettet Dein DIY
88 Min.Folge vom 09.05.2021Ab 12
Stella und Johannes haben sich für wenig Geld einen 35 Jahren alten VW Bus gekauft. Der Plan ist, den Oldie zum mobilen Eigenheim umzubauen, um anschließend für zwei Jahre darin zu leben und arbeiten. Doch der Bus entpuppt sich als Rostlaube und muss kernsaniert werden. Das sprengt nicht nur das Budget, sondern auch den Zeitplan. Kann Profi-Handwerker Tommo das Projekt noch retten? Und: Die neuesten Fertigpools im Test
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Verbraucherinformation
Produktion:DE, 2000
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins