Abenteuer Leben am Sonntag

Kabel EinsFolge vom 02.05.2021
89 Min.Folge vom 02.05.2021Ab 12

Viele kennen das Problem: Keinen Platz in der Wohnung, aber viel zu verstauen. Für diesen Fall hat Heimwerker-Profi Kenny Simmons für jedes Zimmer eine passende Idee: Klappbett, Klapptisch-Regal, Klapp-Garderobe und einen drehbaren Klapp-Schuhschrank. Mit diesen Raumwundern "klappt" das Wohlfühlen auf kleinstem Raum garantiert. Außerdem sind sie einfach und günstig nachzubauen. Und: Kai Böcking im Camping-Paradies Slowenien / Küchen-Tuning im DIY-Stil

