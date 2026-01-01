Thema u. a.: Carlos der RestpostenkönigJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben am Sonntag
Thema u. a.: Carlos der Restpostenkönig
93 Min.Ab 12
In Senden an der Luhe bei Münster lagern auf 5.000 Quadratmetern Fläche Unmengen an Paketen mit Retouren und Restposten, die Vertriebsleiter Carlos Klapproth von großen Versandhäusern bezieht. Seine Mission: Er macht Geschäfte mit den Produkten, die andere online bestellt und zurückgeschickt haben. "Abenteuer Leben" hat den 62-Jährigen bei seiner außergewöhnlichen Arbeit im Restposten-Business begleitet.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Verbraucherinformation
Produktion:DE, 2000
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins