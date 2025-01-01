Thema u. a.: Die große Deutschland-Reportage mit Aaron TroschkeJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben am Sonntag
Thema u. a.: Die große Deutschland-Reportage mit Aaron Troschke
78 Min.Ab 12
Reporter Aaron Troschke begibt sich auf eine spannende Reise durch ganz Deutschland und trifft dabei auf Menschen, die etwas bewegen wollen. Wie löst man am besten ein Problem? Und wie meistert man bravourös eine Krise? Diesen Fragen geht Troschke auf den Grund und nimmt dafür Ideen und innovative Konzepte einiger kluger Köpfe dieses Landes unter die Lupe.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Verbraucherinformation
Produktion:DE, 2000
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins