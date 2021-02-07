So wird Auto fahren gemütlich: neueste GadgetsJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 07.02.2021: So wird Auto fahren gemütlich: neueste Gadgets
Folge vom 07.02.2021
Laut Studien verbringen die Deutschen bis zu vier Jahre ihrer Lebenszeit im Auto. Das schreit nach dem Wunsch, es sich am Steuer besonders gemütlich zu machen. Deshalb testen "Abenteuer Leben"-Moderator Tommy Scheel und Auto-Experte Dominik Gonser die neuesten Gadgets, die Wohnzimmer-Feeling auf vier Rädern versprechen. Darunter sind eine nachrüstbare Bluetooth-Einrichtung, ein Nackenkissen, eine Armlehne und einen Multifunktionstisch.
