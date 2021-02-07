Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel EinsFolge vom 07.02.2021
90 Min.Folge vom 07.02.2021Ab 12

Laut Studien verbringen die Deutschen bis zu vier Jahre ihrer Lebenszeit im Auto. Das schreit nach dem Wunsch, es sich am Steuer besonders gemütlich zu machen. Deshalb testen "Abenteuer Leben"-Moderator Tommy Scheel und Auto-Experte Dominik Gonser die neuesten Gadgets, die Wohnzimmer-Feeling auf vier Rädern versprechen. Darunter sind eine nachrüstbare Bluetooth-Einrichtung, ein Nackenkissen, eine Armlehne und einen Multifunktionstisch.

