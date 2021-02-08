Thema u. a.: Currywurst mal andersJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 08.02.2021: Thema u. a.: Currywurst mal anders
42 Min.Folge vom 08.02.2021Ab 12
Stefan Opgen-Rhein bereitet aus Currywurst vier besonders abgefahrene Gerichte zu. Es wird sich herausstellen, ob die neuen Kreationen zu gut schmecken, wie sie aussehen. Außerdem werden drei kuriose Start-ups in Holland untersucht.
