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Abenteuer Leben am Sonntag

Thema u. a.: Carlos der Restpostenkönig

Kabel EinsFolge vom 22.11.2021
Thema u. a.: Carlos der Restpostenkönig

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Abenteuer Leben am Sonntag

Folge vom 22.11.2021: Thema u. a.: Carlos der Restpostenkönig

93 Min.Folge vom 22.11.2021Ab 12

In Senden an der Luhe bei Münster lagern auf 5.000 Quadratmetern Fläche Unmengen an Paketen mit Retouren und Restposten, die Vertriebsleiter Carlos Klapproth von großen Versandhäusern bezieht. Seine Mission: Er macht Geschäfte mit den Produkten, die andere online bestellt und zurückgeschickt haben. "Abenteuer Leben" hat den 62-Jährigen bei seiner außergewöhnlichen Arbeit im Restposten-Business begleitet.

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