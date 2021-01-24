Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel EinsFolge vom 24.01.2021
92 Min.Folge vom 24.01.2021Ab 12

Das hat es seit 350 Jahren nicht gegeben: München hat eine neue Brauerei! Noch vor wenigen Jahren hat das Team vom "Giesinger Bräu" in einer Garage produziert. Jetzt greift die Manufaktur die großen Bierhersteller an und hat die wohl modernste Brauerei Deutschlands gebaut. Das große Ziel ist nämlich ein Festzelt auf dem Oktoberfest. "Abenteuer Leben" hat den Bau anderthalb Jahre begleitet.

