Kabel EinsFolge vom 25.05.2025
91 Min.Folge vom 25.05.2025Ab 12

Von der verrückten Idee zum Global Player: Eine deutsche Erfolgsgeschichte Wer hätte gedacht, dass eine simple Spielzeugidee aus Deutschland die Spielzeugwelt revolutionieren könnte? Sebastian Walter, ein junger Unternehmer aus München, hat genau das geschafft. Mit seiner High-Tech-Wasserpistole, die Technologie aus der Raumfahrt nutzt, mischt er den internationalen Spielzeugmarkt auf. Was macht Sebastians Wasserpistole so besonders, dass sie sogar von Tech-Giganten kopiert wird?

