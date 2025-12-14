Durch Neuseeland mit dem ZugJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 14.12.2025: Durch Neuseeland mit dem Zug
92 Min.Folge vom 14.12.2025Ab 12
Mit dem Zug durch Neuseeland! Günstig und spektakulär! Das verspricht das Scenic Rail Ticket, das einen durchs ganze Land bringen soll- für günstige 420 Euro. Ob das ein guter Deal ist, oder man doch lieber auf andere Verkehrsmittel zurückgreifen sollte, findet "Abenteuer Leben"- Reporter Raffa heraus.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Dokumentation, Unterhaltung
Produktion:DE, 2000
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins