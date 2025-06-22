Europas größter Indoor-WasserparkJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 22.06.2025: Europas größter Indoor-Wasserpark
92 Min.Folge vom 22.06.2025Ab 12
Suntago in Polen ist Europas größter Indoor-Wasserpark. Die Zahlen sind beeindruckend: Knapp 3.000 Quadratmeter Poolfläche, 35 Rutschen mit 3,2 Kilometer Rutschenlänge, 20.000 Quadratmeter Gartenanlage und über 700 echte Palmen. Doch gigantische Zahlen allein machen noch kein gutes Spaßbad aus. Wie ist die Atmosphäre? Kommt Urlaubsfeeling auf und wieviel Thrill bieten die Rutschen? Das wollen die Youtuber Dania und Kaan für "Abenteuer Leben am Sonntag" herausfinden.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Verbraucherinformation
Produktion:DE, 2000
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins