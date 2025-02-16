Traumauto aus Legosteinen: Der Lego McLaren P1Jetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 16.02.2025: Traumauto aus Legosteinen: Der Lego McLaren P1
93 Min.Folge vom 16.02.2025Ab 12
Der McLaren P1 ist ein weltweit einzigartiger Supersportwagen von dem es nur wenige Exemplare gibt. Doch den Flitzer kann nun jeder auch zuhause haben - aus 3.893 LegoTechnic Steinen. Und in Tschechien entsteht in extrem aufwendiger Arbeit ein 1:1 Nachbau des McLaren P1 – aus Lego!
Genre:Verbraucherinformation
Produktion:DE, 2000
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins