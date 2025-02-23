Sven und Benni bauen einen DIY-Tunierkicker-Tisch der ProfiklasseJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 23.02.2025: Sven und Benni bauen einen DIY-Tunierkicker-Tisch der Profiklasse
91 Min.Folge vom 23.02.2025Ab 12
Fußballfieber im Ruhrpott! Die Handwerker-Profis Sven und Benni wagen sich an ein ganz besonderes Projekt: Einen DIY-Kickertisch der Extraklasse. Doch nicht irgendeinen - dieser soll exakt den Vorgaben des Deutschen Tischfußballbundes entsprechen.
