Abenteuer Leben täglich
Folge vom 14.05.2021: Crazy Fast Food Rotterdam
41 Min.Folge vom 14.05.2021Ab 12
Reporterin Nicole testet in Rotterdam die verrücktesten Fast Food-Kreationen, die allesamt ziemlich schräge Mischungen verschiedenster Kulturen sind: Vom "Kapsalon", einem Mix aus Pommes, Käse, Dönerfleisch und Salat bis hin zum "Bamischijf", eine panierte Frikadelle mit Asia-Nudeln, sowie verrückten Desserts wird alles Nicoles Geschmackstest unterzogen.
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
