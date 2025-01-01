Abenteuer Leben täglich
Thema u. a.: 5 Minuten-Hacks im Test
41 Min.Ab 12
Ein komplettes Gericht in nur fünf Minuten zubereiten - klappt das wirklich? Ja, glaubt man den viralen Netz-Clips. "Abenteuer Leben"-Reporterin Julia testet die leckersten Food-Hacks aus dem Internet. Halten die Videos, was sie versprechen? Diesmal im Test: Cola-Hühnchen, Ofenkäse-Turm, Sushi-Spieß und Ramen-Auflauf.
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins