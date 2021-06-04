Waffling - Kochen mit dem WaffeleisenJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 04.06.2021: Waffling - Kochen mit dem Waffeleisen
42 Min.Folge vom 04.06.2021Ab 12
Chrissi und Alex testen verschiedene Waffelrezepte aus dem Internet. Dabei nehmen sie nicht nur süße Klassiker unter die Lupe, sondern bereiten auch deftige Snacks mit Lachs, Spargel oder Käse zu.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins