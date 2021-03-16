Ein Sparfuchs testet Überraschungsboxen aus dem InternetJetzt kostenlos streamen
Ob Werkzeugboxen, Mystery-Pakete, Überraschungstüten oder ganze Paletten - bei eBay werden allerhand Produkte angeboten, deren Inhalt man im Detail gar nicht kennt. Eine Art Lotteriespiel. Was steckt tatsächlich in solchen Überraschungs-Paketen? Der "Abenteuer Leben"-Sparfuchs macht den Test. Und: Beat Chef Josh gegen Büffel Bill
