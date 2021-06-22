Skurrile Kaffee-Trends weltweitJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 22.06.2021: Skurrile Kaffee-Trends weltweit
41 Min. Ab 12
Nadine Etzel und Profi-Barista Mergim begeben sich auf Weltreise und testen die besten internationalen Kaffee-Trends, ausgefallene Newcomer und gewagte Erfindungen: Wie schneiden der Frühstückslatte aus Thailand, Dalgona Kaffee aus Südkorea oder ein indischer Blue Pea Flower Kaffee im Geschmackstest ab? Und: DIY mit Kenny: Top X Resteverwertung
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
