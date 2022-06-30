Abenteuer Leben täglich
Folge vom 30.06.2022: Kochen mit Knabberkram
42 Min.Folge vom 30.06.2022Ab 12
Spitzenkoch Kevin von Holt testet außergewöhnliche Rezepte mit knusprigen Zutaten. Egal ob Salzstangen oder Erdnuss-Flips: Der Profi zaubert aus leckeren Snacks atemberaubende Gerichte. Und: Frag den Henze - Eismaschinen im Test
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Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
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