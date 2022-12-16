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Abenteuer Leben täglich

Leckere Delikatesse: Jakobsmuscheln

Kabel EinsFolge vom 16.12.2022
Leckere Delikatesse: Jakobsmuscheln

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Abenteuer Leben täglich

Folge vom 16.12.2022: Leckere Delikatesse: Jakobsmuscheln

43 Min.Folge vom 16.12.2022Ab 12

Jakobsmuscheln zählen zu den begehrtesten maritimen Delikatessen. Doch was macht sie so teuer und begehrt? Um das herauszufinden, geht "Abenteuer Leben" an Bord und begleitet Jakobsmuschel-Taucher Alasdair Hughson raus aufs Meer. Seit mehr als zwanzig Jahren ist er schon dabei - und kann sich nichts anderes vorstellen.

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