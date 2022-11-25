Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Abenteuer Leben täglich

Echtzeitkochen Moussaka

Kabel EinsFolge vom 25.11.2022
Echtzeitkochen Moussaka

Echtzeitkochen MoussakaJetzt kostenlos streamen

Abenteuer Leben täglich

Folge vom 25.11.2022: Echtzeitkochen Moussaka

42 Min.Folge vom 25.11.2022Ab 12

Unser Speed-Express- und Höchstgeschwindigkeitskoch Sebastian Dickhaut wagt sich an die nächste Echtzeitkochen-Aufgabe. Heute auf dem Programm: ein absoluter Klassiker der griechischen Küche: Moussaka und das alles in zehn Minuten - unmöglich? Unser Koch Sebastian zeigt wieder, dass leckeres und frisches Essen nicht lange dauern muss.

Alle verfügbaren Folgen