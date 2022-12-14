Europas größte ModelleisenbahnJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 14.12.2022: Europas größte Modelleisenbahn
42 Min.Folge vom 14.12.2022Ab 12
In der Lüneburger Heide bei Bispingen an der Autobahn A1 war der Betreiber der dortigen Indoor-Skianlage Anfang 2019 angetreten, um dem berühmten „Miniatur-Wunderland“ Konkurrenz zu machen.
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Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
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