Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Abenteuer Leben täglich

Hawaii-Mythen

Kabel EinsFolge vom 07.12.2022
Hawaii-Mythen

Hawaii-MythenJetzt kostenlos streamen

Abenteuer Leben täglich

Folge vom 07.12.2022: Hawaii-Mythen

41 Min.Folge vom 07.12.2022Ab 12

Kommt Toast Hawaii aus Hawaii? Haben die Hawaiianer das Surfen erfunden? Und kommt der Hula-Hoop-Reifen vom traditionellen Tanz der Hawaiianer? Diese und weitere Mythen will "Abenteuer Leben"-Chefkoch Dirk Hoffmann direkt vor Ort klären. Unter Palmen der beliebten Trauminsel Maui fragt Dirk Köche, Surfer, Hula-Tänzerinnen und andere Einheimische, welche Mythen stimmen und welche frei erfunden sind.

Alle verfügbaren Folgen